Debutto televisivo su Granducato per gli spettacoli del Teatro Goldoni

La stagione streaming del Teatro Goldoni di Livorno trasferisce il consueto appuntamento di “7 Voci – Chi fermerà la lirica?” sul canale televisivo di Granducato, facendo proseguire i concerti in TV con il baritono ALBERTO MASTROMARINO.

Per chi non avesse l’opportunità di vederli in streaming sul canale YouTube del Goldoni o volesse apprezzare la qualità della versione televisiva degli appuntamenti di “7 Voci – Chi fermerà la lirica?” del Teatro Goldoni, può seguire i concerti su Granducato TV. Il palinsesto Media Partner della rassegna: mercoledì 13 gennaio, alle ore 21.40 (ed in replica giovedì 14 alle ore 13) accoglierà la potente voce del baritono Alberto Mastromarino accompagnato al pianoforte da Flavio Fiorini.

Artista affermato in campo internazionale, Mastromarino vanta una carriera brillante che lo ha visto esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo, sotto la direzione dei più pregevoli Maestri.

Dal palco del Teatro Goldoni lo ascolteremo in tre romanze di Paolo Tosti (“Malìa”, “Ideale”, “L’alba separa dalla luce”), due arie dalle opere di Giuseppe Verdi (“Credo in un Dio crudel” da Otello e “Ehi! Taverniere” da Falstaff), “O tu bell’astro” da Tannhäuser di Richard Wagner e nella “Serenata” di Pietro Mascagni. In programma anche tre brani per piano solo: gli Interludi da Suor Angelica di Giacomo Puccini e da Fedora di Giordano, fino allo struggente “Sogno” da Guglielmo Ratcliff di Mascagni.

Tutte le informazioni sull’artista su www.goldoniteatro.it