Goldoni – Prosa: martedì 18, “The deep blue sea”. Regia di Luca Zingaretti.

Martedì 18 febbraio, ore 21 al Teatro Goldoni LUISA RANIERI in “THE DEEP BLUE SEA” regia LUCA ZINGARETTI

Livorno. Arriva martedì 18 febbraio, alle ore 21 al Teatro Goldoni di Livorno per la Stagione di prosa “The deep blue sea” di Terence Rattingan con Luisa Ranieri per la regia di Luca Zingaretti.

Una pièce che è una straordinaria storia d’amore e di passione, sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore. Una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore, talvolta folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi. E’ una storia di strade perse e ritrovate, di fatalità e indeterminatezze con personaggi di potenza e forza assoluta. In mezzo a loro emerge, come una regina, la protagonista Hester Collyer Page – interpretata dalla splendida Luisa Ranieri – che incarna l’essenza stessa della capacità di amare, resistere e rinascere delle donne. La storia – che si svolge durante l’arco di un’unica giornata – inizia con la scoperta, da parte dei suoi vicini di appartamento, del fallito tentativo del suo ex marito, facoltoso e influente giudice dell’Alta Corte, di togliersi la vita con il gas. La donna lo aveva lasciato perché innamorata del giovane Freddie Page: un contadino, ex pilota della Raf, ormai dedito all’alcool. La relazione, nata sull’onda della passione e della sensualità, si era, però, andata raffreddando e le differenze di età e ceto avevano logorato il rapporto, lasciando Hester sfinita e disperata. Lo shock per il tentato di suicido del marito, la discussione che ne seguirà ed ulteriori complicazioni la costringeranno a prendere una decisione particolarmente difficile.

Questi due reietti, emarginati dalla società per il loro eccesivo “amare”, si scopriranno legati da una curiosa e commovente solidarietà.

“Non si tratta di scegliere chi ha torto e chi ha ragione – ha dichiarato Luca Zingaretti a Teatro.it – ma di chiedersi: cosa avrei fatto io al suo posto? Che cosa succede se ci si innamora della persona sbagliata? Ho letto questo testo e mi ha folgorato”.

Sir Terence Mervyn Rattigan è uno dei più popolari drammaturghi inglesi del XX secolo; “The deep blue sea” è considerato il suo capolavoro e contiene uno dei più grandi ruoli femminili mai scritti nella drammaturgia contemporanea.

Insieme alla protagonista, saliranno sul palcoscenico Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Alessia Giuliani, Flavio Furno, Aldo Ottobrino e Luciano Scarpa; scene Carmelo Giammello, costumi Chiara Ferrantini, luci Pietro Sperduti, musiche Manù Bandettini; lo spettacolo è realizzato da Zocotoco srl.

Prezzi: posto unico numerato intero € 28, ridotto € 26, giovani under 25 € 16.

La biglietteria del Goldoni è aperta il martedì e giovedì ore 10-13 e il mercoledì, venerdì, sabato in orario 16.30-19.30; tel.0586204290. I biglietti per tutti gli spettacoli sono inoltre in vendita nei punti TicketOne oppure on line collegandosi a www.goldoniteatro.it. – www.ticketone.it – www.boxofficetoscana.it.