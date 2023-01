Puzzle Society: PGUC – Le “3R”

Introduzione

Questa seconda parte riguarda i “caratteri pratici dell’agire” per la realizzazione delle azioni previste da Puzzle Society.

I “caratteri pratici dell’agire” sono da intendersi come principi per le azioni di Puzzle Society.

Una modalità comunicativa

L’agire al quale mi riferisco è il parlare con qualcuno.

Ogni volta che parliamo, nel dire, forniamo un’indicazione sull’azione che vogliamo intraprendere.

E spesso è il modo in cui passiamo il messaggio che fa riflettere l’altro sul contenuto di quel messaggio.

Migliore è il modo in cui riusciamo ad affermarlo, più è probabile ottenere il passaggio dell’informazione.

Nel momento in cui ci misuriamo con gli altri in una situazione scolastica, associativa, lavorativa, istituzionale o partitica, il modo in cui affermiamo le nostre idee, conta.

È dunque, il modo, il soggetto di questo articolo.

Le “3R”

“I caratteri pratici dell’agire” sono gli elementi che ritengo fondamentali, non solo per l’azione in Puzzle Society, ma soprattutto per il modo in cui possiamo comunicare tra noi, e con gli altri.

Gli elementi sono tre e li ho chiamati: “le tre R”.

Sono pratici perché vengono utilizzati da ciascuna e ciascuno di noi, in molti momenti della nostra vita. A volte in modo sparso, a volte a coppie, altre singolarmente.

Le “3R” sono:

Il rispetto della persona e nella parola.

La responsabilità del gesto e nell’argomentazione.

La risolutezza nella loro affermazione.

La stessa medaglia

Il rispetto, la responsabilità e la risolutezza sono parti della stessa medaglia: la risolutezza è il bordo tra il rispetto e la responsabilità, che sono le due facce.

La risolutezza nel rispetto è responsabilità.

Il rispetto e la responsabilità, essendo facce della stessa medaglia, sono legate da una relazione indissolubile.

Quando viene meno il rispetto, la responsabilità viene prosciugata del suo significato.

Quando la responsabilità è mancata, la pretesa di rispetto è inappropriata.

Quando il rispetto viene meno è la risolutezza nella responsabilità che lo pone nuovamente in essere.

Una modalità cooperativa

I tre elementi sono fondativi di un agire che promuove e determina pace.

I tre principi sono costitutivi dell’azione generazionale volta alla cooperazione di cittadinanza, che si effettua tra i giovani e gli adulti, grazie alla coesione generazionale.

La cooperazione di cittadinanza è cooperazione interazionale, istituzionale ed associativa.

Infatti, l’azione di Puzzle Society si compie, come abbiamo detto, con la Generazione, con la Scuola e con le Associazioni, per la cittadinanza, contro le mafie.

Il rispetto, la responsabilità e la risolutezza creano legami forti e sinceri, che promuovono fiducia e solidarietà tra chi si confronta in tal modo.

Intanto, ricorda:

“La Responsabilità è rispetto anche nell’errore”

Marco Pacini

