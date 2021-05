UIN è felice di proporvi “Qui e ora”, la nuova rubrica del mercoledì incentrata sul cambiamento climatico e sull’emergenza ambientale ad esso collegata. Il tema ambientale è ormai di primissimo piano e nelle nuove generazioni risalta una spiccata attenzione verso l’argomento.

Spesso però, si sente parlare del cambiamento climatico solo su macroscala, considerando gli effetti più disastrosi e sbalorditivi, che si possono però avere in zone lontane migliaia di km da noi. E questo allontana la sensibilità di molte persone verso l’argomento. Ma il clima e l’ambiente, stanno cambiando anche sul nostro territorio, nelle nostre colline, sulle nostre coste.

L’alluvione del 10 settembre 2017 (https://www.uninfonews.it/lalluvione-dentro/) ha rappresentato un tragico risveglio per una comunità, quella livornese, che si sentiva sicura e protetta dal proverbiale “bel tempo” che la accompagna per buona parte dell’anno. Purtroppo le “bombe d’acqua” sono, e saranno, lo scotto che dovrà pagare il nostro territorio a causa del cambiamento climatico, quel riscaldamento globale che quando si fa locale trova le più disparate e talvolta paradossali declinazioni.

Non solo Livorno, però. La costa toscana, il monte pisano, la geotermia delle colline metallifere, e tanti altri temi locali saranno trattati dalla nostra rubrica, “Qui e ora”

Figura di spicco della rubrica, il nostro Lorenzo Mori, neolaureato in geologia, che ci accompagnerà alla scoperta delle vulnerabilità, e delle potenzialità, del nostro territorio. Oggi alle 18 pubblicheremo l’articolo inaugurale della rubrica, scritto da Lorenzo, che tratterà il tema dell’erosione costiera.

Ogni mercoledì pomeriggio, “Qui e ora: l’emergenza climatico-ambientale sul nostro territorio”

Stay tuned!