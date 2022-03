Una discussione sul Palazzo Grande

Da qualche mese si è aperto in città un dibattito sulla prossima apertura nel Palazzo Grande di un locale notturno.

Abbiamo provato a mettere insieme alcune opinioni su questa piccola rivoluzione cittadina.

Simone Bacci, Il “Nobile interrompimento”

Palazzo Grande è il simbolo per eccellenza della serie di motivazioni politiche e architettoniche che influirono sulla ricostruzione post-bellica di Livorno. Il “Nobile interrompimento”, così chiamato in quanto divise definitivamente una Piazza Grande in cui Palazzo Civico e Duomo erano l’uno di fronte all’altro, in una della piazze più belle – e grandi – d’Italia. La sua costruzione fu frutto di un compromesso delle allora forza politiche, che si accordarono nel 1948 per la costruzione di un edificio a carattere funzionale pubblico, frutto del progetto dell’architetto Luigi Vagnetti, la cui costruzione fu affidata alla Società Generale Immobiliare di Roma, che dal 1950, in soli due anni, ne completò la costruzione.

Il Nobile interrompimento, per lo più mai digerito, oggi come allora, dalla maggior parte dei livornesi, è considerato da molti esperti come un esempio di architettura civile di grande valore, frutto di un insieme di stili animati dalle ideologie politiche post-belliche.

“Il Palazzo Grande – sosteneva il direttore dell’ Accademia di Belle Arti “Alma Artis” a Pisa – sorgeva, quindi, all’insegna di una contraddizione insoluta, nell’assenza di un’aspirazione veramente avvertita dalla comunità cittadina, di rinnovati valori civili, nel dualismo, mai risolto, di pubblico e privato, di rappresentatività e di commercio. Di tale naufragio parla ancora oggi il Palazzo Grande in una città, Livorno, che deve ancora fare i conti con l’eredità non banale della sua architettura moderna”.

Prima di lasciare da parte l’aspetto storico e artistico del Palazzo Grande, chi scrive lo dice apertamente: per essere seri valutatori sarebbe necessario addentrarci non solo nella storia politica di quel periodo, ma anche nel considerare il valore storico e artistico della piazza pre-esistente al palazzo. Tuttavia la questione che ad oggi è più importante è quella economica e sociale, in quanto appartenendo il palazzo ad un privato, sarebbe davvero troppo oneroso procedere ad un qualsiasi abbattimento o riutilizzo pubblico, se non attraverso un esproprio con un congruo indennizzo da parte del Comune. È questa dinamica che, unita alla mancanza di progettualità pubblico-amministrativa, in definitiva, al di là di ogni suggestione, rende difficile qualsiasi tipo di progettualità sul Palazzo Grande.

Nel frattempo il Palazzo Grande nel corso degli anni è stato messo a servizio di privati, con una destinazione per lo più commerciale, e molti problemi relativi al degrado, tema che investe tutto il centro in generale. Su questo occorre dire in definitiva, che per quanti tentativi siano stati fatti dalle amministrazioni, attualmente non esiste volontà di esproprio e dunque di abbattimento dell’immobile, ma neanche di un utilizzo pubblico dello stesso, o di un cambio di destinazione d’uso. Dunque il futuro del Nobile interrompimento, ieri come oggi, è alla mercé degli imprenditori che vorranno investirci. L’ultimo di questi è il proprietario di Calafuria, che ha preso la gestione degli ex locali del Cinema Grande per farne una “discussissima” discoteca, che sta dividendo la città tra i progressisti della vita notturna e i conservatori del decoro urbano e del parcheggio facile.

All’interno di questi conflitti, che hanno animato in modalità diverse Livorno dalla sua ricostruzione ad oggi, un’osservazione possiamo farla: per quanto “nobile” fosse allora l’intento di interrompere Piazza Grande per offrirne una lettura di città moderna con un immobile a servizio dei cittadini, questa di fatto non si è mai realizzata, e di certo il Palazzo Grande ad oggi rimane il simbolo dello smarrimento delle ideologie post-belliche che col tempo sono state conquistate dal consumismo, unico spirito che ad oggi riempie ed anima i vani del Palazzo Grande.