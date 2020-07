Prende il via la campagna elettorale per le regionali. Toscana a sinistra si presenta a Livorno.

Ieri sera , presso il caffè letterario Le Cicale Operose, si è svolta la prima assemblea provinciale di Toscana a Sinistra, una realtà politica cresciuta e più ampia rispetto al 2015.

A livello cittadino, attualmente, le forze a sostegno della candidatura di Tommaso Fattori sono Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Buongiorno Livorno e Sinistra Anticapitalista ma , come detto durante l’incontro, il percorso rimane aperto a di tutti quei soggetti che vogliono realizzare un valido progetto di sinistra antifascista e anticapitalista per la nostra regione.

Ambiente, sanità e lavoro sono i macro temi emersi a grandi linee grazie alla cospicua partecipazione del pubblico, sui quali sarà quindi costruito il programma della coalizione.

Chiuppesi, Barale, Bertolini e Trotta hanno inoltre annunciato che nelle prossime settimane verranno designate due persone che dovranno presentare a livello regionale le problematiche principali della nostra provincia, tra le quali sono emerse prevedibilmente la bioraffineria , l’ospedale e la Darsena Europa.

Toscana a Sinistra si prepara ad affrontare una campagna elettorale decisamente impegnativa, a causa dei tanti temi da affrontare in poco tempo, in pieno periodo estivo e con tutte le limitazioni dovute all’emergenza coronavirus; quel che è apparso chiaramente già ieri sera, è che essa sarà condotta in netta contrapposizione “alle infelici e arroganti dichiarazioni di Giani”, per il quale non sono state risparmiate aspre critiche .

E quando dal pubblico è stato chiesto come porsi di fronte al famigerato voto utile al fine di evitare di cedere la Toscana alla Ceccardi , è stato risposto fermamente che questa scelta è praticamente impensabile, data appunto l’incompatibilità con il candidato PD, espressione “dell’ala più destra” di tale partito .

Benedetta Cirillo