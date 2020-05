All you Need is Cinema: I Film da Vedere nella Vita! (#556-560)

All you Need is Cinema: I Film da Vedere nella Vita!

Ogni giornale, rivista, sito o blog che si rispetti ha una lista dei propri libri, dischi musicali, dipinti, sport, squadre, animali e persino cioccolatini preferiti, noi di Uninfonews.it non vogliamo essere da meno! Per questo motivo, ogni sabato, il giornale elencherà 5 pellicole che per noi non possono mancare nella vostra cineteca! Ovviamente la numerazione ha un valore del tutto relativo, non pensiate che un lungometraggio in ventiduesima posizione valga meno di uno che è stato inserito nella prima decina; noi non siamo critici e pertanto la nostra iniziativa è quella di fornire a voi, cari lettori, dei titoli, con dei brevi riassunti (o sinossi ufficiali che estrapoleremo dai Blu-ray o da siti specializzati che non ci dimenticheremo di menzionare per diritti di copyright), che riteniamo essenziali per accrescere la vostra/nostra cultura e passione! Non ci sono recensioni qui, né voti (al massimo troverete un link che vi porta ad un articolo fatto da noi se il film inserito si trova nella sezione Cinema), ma solo una normalissima lista che potrete condividere o meno, ma prima di sommergerci dalla critiche in fatto di gusti, fateci almeno provare!

Ecco dunque 5 film che la redazione di Uninfonews.it vi consiglia! Buona Lettura!

N. #556 – 560

556) Troll

Titolo Originale: Troll

Regia: John Carl Buechler

Interpreti: Noah Hathaway, Michael Moriarty, Shelley Hack, Jenny Beck, Sonny Bono, Brad Hall, Phil Fondacaro

Anno: 1986

Trama:

La famiglia Potter si è appena trasferita in un appartamento in San Francisco. Proprio lì tuttavia vive un occupante indesiderato: un troll che grazie a un anello magico può trasformare le persone in creature mitologiche secondo le loro personalità. In realtà il troll è uno stregone chiamato Torok: sarà Harry, uno dei ragazzi della famiglia, a cercare di porre fine alle sue malefatte…(Midnightfactory.it)

557) Machete Kills

Titolo Originale: Machete Kills

Regia: Robert Rodriguez



Interpreti: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Mel Gibson, Amber Heard, Sofia Vergara, Charlie Sheen, Demian Bichir, Alexa Vega, Lady Gaga, Antonio Banderas, Vanessa Hudgens, Cuba Gooding Jr.

Anno: 2013

Trama:

Machete Kills, film d’azione diretto da Robert Rodriguez, racconta la storia di Machete Cortez (Danny Trejo), ex-agente della polizia messicana. Mentre l’uomo sta svolgendo un’indagine contro un cartello della droga, intervengono alcuni strani uomini che ammazzano i narcotrafficanti. Nell’operazione resta uccisa anche Sartana Rivera (Jessica Alba), la collega di Machete, dopo aver scoperto un pericoloso missile nascosto all’interno di un furgone dei trafficanti di droga. Nel caos generale Cortez viene arrestato dalla polizia locale e, poco prima di essere impiccato dallo sceriffo Doakes (William Sadler), viene messo in salvo dal presidente Rathcock (Charlie Sheen), che lo convoca offrendogli la cittadinanza in cambio del suo aiuto. All’uomo viene chiesto di uccidere Marcos Mendez, capo di una banda privata che ha un missile pronto per essere lanciato su Washington.

Così Machete contatta Blanca Vasquez, la Miss San Antonio, che lo aiuta a varcare il confine per raggiungere Acapulco e trovare Cereza, l’amante di Mendez, in un bordello. La ragazza gli svela il nascondiglio del malvivente che, per punirla, la fa uccidere da Zaror, il suo braccio destro. Quando Cortez lo minaccia di morte, l’uomo lo ricatta dicendogli che avrebbe lanciato il missile, che è collegato al suo cuore. Allora Machete decide di uccidere tutti i membri della banda e scappare, guadagnandosi una taglia sulla sua testa di ben 20 milioni di dollari. Questo gli mette alle calcagna anche Madame Desdemona, la madre di Cereza, che vuole vendicare la morte di sua figlia, ed El Chameleón, un famoso killer. Oltre, naturalmente, allo sceriffo Doakes. Tutto si complica quando a un certo punto ricompaiono gli strani uomini che erano intervenuti all’inizio della storia. E improvvisamente Machete si risveglia in una vasca guaritrice… (Fonte Comingsoon.it)

558) Howard e il destino del mondo

Titolo Originale: Howard the duck

Regia: Willard Huyck

Interpreti: Peter Baird, Ed Gale, Jeffrey Jones, Jim Robbins, Tim Rose, Steven Sleap, Lea Thompson, Lisa Sturz, Mary Welles, Chip Zien

Anno: 1986

Trama:

Howard e il destino del mondo, film di fantascienza diretto da Willard Huyck, racconta le avventure di un papero alieno di nome Howard (voce originale Chip Zien) che, in seguito a un esperimento mal riuscito con uno spettroscopio laser, viene catapultato dal suo pianeta a Cleveland. L’arrivo sulla Terra non è affatto accogliente: la città è buia, caotica e qualsiasi incontro è per lui un potenziale pericolo. Proprio in un vicolo, infatti, Howard si trova a dover salvare una giovane donna aggredita da due teppisti, Beverly Switzler (Lea Thompson), una cantante rock estremamente affascinante. La ragazza, intenerita dalla storia dello strano alieno, decide di aiutarlo a tornare sul suo pianeta, rivolgendosi a un suo amico scienziato, Phil Blumburtt (Tim Robbins). Per essere certo di riuscire nell’impresa, l’uomo coinvolge il dottor Walter Jenning (Jeffrey Jones), non sapendo che questi, in realtà, è l’artefice dell’arrivo di Howard sulla Terra.

Il loro piano per riportare il papero a casa non solo fallisce, ma trasporta sulla terra uno degli Occulti Super Sovrani dell’Universo, alieni mostruosi e cattivi molto simili a scorpioni giganti. Proprio durante l’esperimento, si verifica un’esplosione che consente alla misteriosa creatura di entrare nel corpo di Jenning. Il dottore comincia a comportarsi in modo sempre più strano, fino a perdere completamente il controllo delle sue azioni: rapirà Beverly e cercherà di utilizzare lo spettroscopio per far arrivare a Cleveland gli altri Occulti, nell’intento di conquistare finalmente la Terra. Howard cercherà di salvare il mondo dal suo crudele destino, ma ci sarà da pagare un caro prezzo…(Fonte Comingsoon.it)

559) Piranha 3D

Titolo Originale: Piranha 3-D

Regia: Alexandre Aja

Interpreti: Elisabeth Shue, Adam Scott, Christopher Lloyd, Richard Dreyfuss, Dina Meyer, Jerry O’Connell, Ving Rhames, Jessica Szohr, Kelly Brook, Brooklynn Proulx, Riley Steele

Anno: 1954

Trama:

Piranha 3D, film diretto Alexandre Aja, segue le vicende di una cittadina alle prese con un’invasione di piranha assassini. Tutto ha inizio su una barca nel Lago Victoria, in Arizona, dove Matthew Boyd (Richard Dreyfuss) sta pescando: improvvisamente un forte terremoto apre una voragine sul fondale, permettendo a migliaia di spaventosi piranha preistorici di invadere le acque e divorare il povero malcapitato. Intanto in città giungono moltissimi turisti per festeggiare intorno al lago lo spring break. Qui Jake Forester (Steven R. McQueen), figlio dello sceriffo Julie Forester (Elisabeth Shue), incontra Kelly Driscoll, di cui è perdutamente innamorato. Vorrebbe trascorrere qualche ora con lei, ma sua madre gli ha affidato i suoi fratellini, Laura (Brooklynn Proulx) e Zane (Sage Ryan).

Il ragazzo, tuttavia, pur di andare a vedere il concorso di Miss Maglietta Bagnata con l’amico Derrick Jones (Jerry O’Connell), dove spera di incontrare Kelly, paga i suoi fratelli affinché badino l’uno all’altra, così da poter essere libero di uscire. Nel frattempo cominciano le ricerche del corpo di Boyd, del quale viene trovato lo scheletro completamente smembrato. Così lo sceriffo invia due sub per controllare il fondale, ma anche loro vengono divorati dai pesci. Nel riportarne i resti in superficie, si accorgono che un piranha è rimato attaccato su una delle due mute: decidono allora di catturarlo e consegnarlo a Carl Goodman (Christopher Lloyd), noto biologo e padrone di un negozio di animali. Quando questi vede l’animale, rimane completamente senza parole, perché si accorge che in realtà si tratta di un Pygocentrus nattereri, l’antenato preistorico, ormai estinto, dei piranha moderni. Quando si rendono conto che il lago è infestato da questi pesci killer e che il pericolo è altissimo, corrono alla festa per cercare di far uscire tutti dall’acqua…(Fonte Comingsoon.it)

560) Suxbad – 3 Menti sopra il Pelo

Titolo Originale: Superbad

Regia: Greg Mottola

Interpreti: Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Seth Rogen, Emma Stone, Martha MacIsaac, Aviva Farber, Stacy Edwards, Scott Gerbacia

Anno: 2007

Trama:

Superbad, ovvero gli ultimi esilaranti giorni di scuola di due irriverenti e viziosi adolescenti che stanno per diplomarsi. La loro amicizia era sempre stata una sorta di strana simbiosi a base di bagordi e pornografia, ma tutto ciò sta per finire: si sono iscritti a due college diversi, e dopo l’estate le loro strade si separeranno, definitivamente. Evan (Michael Cera) è intelligente, ma tremendamente impacciato con le ragazze. Seth (Jonah Hill) è triviale, imprevedibile e non fa altro che parlare di sesso. Ad accompagnarli nelle loro avventure c’è Fogell, un nerd sfigato e invadente, ma dalle incredibili risorse. Le loro proverbiali figuracce li hanno sempre tenuti fuori dal giro dei ragazzi più popolari del liceo, ma ora hanno un’ultima possibilità di lasciare il segno nella memoria di tutti. Questa è la storia dei loro maldestri tentativi di capovolgere la loro sorte di eterni perdenti con l’altro sesso, durante una nottata di festeggiamenti sfrenati… quella incredibile ultima notte che ricorderanno per tutta la vita. (Fonte Comingsoon.it)

Appuntamento alla Prossima Settimana!