All you Need is Cinema: I Film da Vedere nella Vita! (#546-550)

All you Need is Cinema: I Film da Vedere nella Vita!

Ogni giornale, rivista, sito o blog che si rispetti ha una lista dei propri libri, dischi musicali, dipinti, sport, squadre, animali e persino cioccolatini preferiti, noi di Uninfonews.it non vogliamo essere da meno! Per questo motivo, ogni sabato, il giornale elencherà 5 pellicole che per noi non possono mancare nella vostra cineteca! Ovviamente la numerazione ha un valore del tutto relativo, non pensiate che un lungometraggio in ventiduesima posizione valga meno di uno che è stato inserito nella prima decina; noi non siamo critici e pertanto la nostra iniziativa è quella di fornire a voi, cari lettori, dei titoli, con dei brevi riassunti (o sinossi ufficiali che estrapoleremo dai Blu-ray o da siti specializzati che non ci dimenticheremo di menzionare per diritti di copyright), che riteniamo essenziali per accrescere la vostra/nostra cultura e passione! Non ci sono recensioni qui, né voti (al massimo troverete un link che vi porta ad un articolo fatto da noi se il film inserito si trova nella sezione Cinema), ma solo una normalissima lista che potrete condividere o meno, ma prima di sommergerci dalla critiche in fatto di gusti, fateci almeno provare!

Ecco dunque 5 film che la redazione di Uninfonews.it vi consiglia! Buona Lettura!

N. #546 – 550

546)La Forma dell’Acqua

Titolo Originale: The Shape of Water

Regia: Guillermo del Toro

Interpreti: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, David Hewlett, Nigel Bennett

Anno: 2017

Trama:

Nella sua nuova opera, La forma dell’acqua, il visionario Guillermo del Toro racconta una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della Guerra Fredda americana (siamo nel 1963) e incentrata su una giovane eroina senza voce.

A causa del suo mutismo, l’addetta alle pulizie Elisa (Sally Hawkins) si sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede come un essere incompleto e difettoso, così vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative.

Incaricate di ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda (Octavia Spencer) si imbattono per caso in un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall’aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d’aqua. Eliza si avvicina sempre di più al “mostro”, costruendo con lui una tenera complicità che farà seriamente preoccupare i suoi superiori. (Fonte Comingsoon.it)

547) Benvenuti a Zombieland

Titolo Originale: Zombieland

Regia: Ruben Fleischer



Interpreti: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Amber Heard, Bill Murray, Emma Stone, Abigail Breslin, Derek Graf

Anno: 2009

Trama:

Benvenuti a Zombieland, il film diretto da Ruben Fleischer, è ambientato in un’America conquistata dagli zombi.

Tutto è cominciato con il virus della mucca pazza che mutando ha trasformato gran parte della popolazione in famelici zombi malvagi.

Due mesi dopo l’apocalisse, Columbus (Jesse Eisenberg), studente universitario del Texas, timido e inesperto, sopravvissuto seguendo le sue 30 regole, si sta dirigendo dal suo dormitorio del college ad Austin verso Columbus, nell’Ohio, per vedere se i suoi genitori sono ancora vivi.

Durante il viaggio Incontra Tallahassee (Woody Harrelson), un altro sopravvissuto, particolarmente abile e violento nell’uccidere gli zombi.

Sebbene non sembri socievole, Tallahassee con riluttanza consente a Columbus di viaggiare con lui.

Tallahassee in questa situazione apocalittica ha un solo chiodo fisso ovvero trovare le merendine Twinkies che gli ricordano il passato senza zombi.

Ed è proprio nel tentativo di trovare questa merendina che i due viaggiatori si fermano in un supermercato dove incontrano Wichita (Emma Stone) e sua sorella minore Little Rock (Abigail Breslin). Le sorelle si dimostrano delle astute truffatrici e inducono con uno stratagemma Tallahassee e Columbus a consegnare le loro armi e la loro macchina. La fortuna vuole che i due uomini trovino un’altra macchina carica di armi e possano quindi proseguire il loro viaggio. Durante il tragitto si imbattono nuovamente nelle due astute sorelle che ancora una volta riescono ad avere la meglio sui due prendendo in ostaggio Columbus. Tallahassee riesce però a disarmare Little Rock e dopo attimi di tensione e discussione decidono per una tregua e di proseguire il viaggio insieme. Le sorelle rivelano che stanno andando al parco di divertimenti Pacific Playland a Los Angeles, un’area presumibilmente priva di zombi. Dopo aver appreso che la sua città natale è stata distrutta e probabilmente che i suoi genitori sono morti, Columbus decide di seguire gli altri in California… (Fonte Comingsoon.it)

548) Emma

Titolo Originale: Emma

Regia: Douglas McGrath

Interpreti: Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam, Toni Collette, Greta Scacchi, Juliet Stevenson

Anno: 1996

Trama:

Agli inizi del 1800, la giovane Emma Woodhouse vive in modo confortevole con il padre vedovo nella cittadina di Highbury. Quando la sua governante ed amica lascia la casa per sposare un vicino, Emma si pone il problema di come aiutare anche gli altri a vivere in modo altrettanto felice e sereno. Decide allora di trovare un marito ad Harriet Smith, ragazza semplice e timida. Questa decisione mette in moto una intricatissima serie di operazioni tra la buona borghesia della cittadina. In occasione di feste, ricevimenti, visite da una casa all’altra, nascono intese, si creano equivoci, incomprensioni, litigi e riappacificazioni. Per due volte Emma crede di aver trovato il marito giusto e per due volte sbaglia. Harriet pensa di essere attratta dal signor Knightley, cognato di Emma e suo grande estimatore. La situazione infine viene sbrogliata proprio da Knightley, che dichiara il suo amore ad Emma, ben felice di ricambiarlo. E Harriet torna con il signor Martin, col quale già aveva iniziato un rapporto, prima che Emma decidesse che quello non era l’uomo giusto per lei. (Fonte Comingsoon.it)

549) The Neon Demon

Titolo Originale: The Neon Demon

Regia: Nicolas Winding Refn

Interpreti: Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote, Keanu Reeves, Christina Hendricks, Desmond Harrington, Jamie Clayton, Abbey Lee, Alessandro Nivola, Charles Baker, Karl Glusman

Anno: 2016

Trama:

The Neon Demon è un film del 2016 diretto da Nicolas Winding Refn. La protagonista della vicenda è Jesse (Elle Fanning), un’avvenente sedicenne che si trasferisce a Los Angeles per realizzare il suo sogno e diventare un’affermata modella. La bellezza eterea della giovane conquista tutti, folgorando il fotografo Dean (Karl Glusman) e la truccatrice Ruby (Jena Malone). L’agente di modelle Roberta Hoffman (Christina Hendricks) offre a Jesse una collaborazione e le organizza un incontro con il fotografo Jack McCarther (Desmond Harrington), che rimane profondamente affascinato dalla giovane. Le colleghe Sarah (Abbey Lee) e Gigi (Bella Heathcote), sentendosi escluse dai riflettori e preoccupate per la facilità con la quale Jesse riesce ad essere ingaggiata, iniziano a provare invidia e attrazione. Nel frattempo, Jesse accetta di uscire con Dean ma la serata si rivela un fiasco. Tornata nella sua camera d’albergo, inoltre, la ragazza la trova devastata da un puma ed è costretta a ripagare lo scontroso proprietario Hank (Keanu Reeves). Grazie alla sua bellezza, Jesse viene scritturata dal designer di moda Robert Sarno (Alessandro Nivola) suscitando l’ira di Sarah, con la quale ha un acceso confronto.

Rifugiatasi nuovamente nel suo albergo, la ragazza inizia ad avere una serie di strane e terrificanti visioni, che culminano con la contemplazione di un triangolo luminoso che sembra nutrirsi della sua anima. Jesse, infatti, perde la sua spontaneità e diventa una ragazza narcisista ed estremamente vanitosa, che non nasconde il piacere che prova nell’essere adulata. Mentre Jesse attira consensi e alza un impenetrabile muro di superbia, Sarah e Gigi incolpano la nuova arrivata dei loro insuccessi e Ruby non riesce più a nascondere la sua passione non corrisposta. Così, all’ombra del triangolo fluorescente che accompagna Jesse, i sentimenti contrastanti delle ragazze cresceranno fino a tramutarsi in pura ossessione…(Fonte Comingsoon.it)

550) Papillon

Titolo Originale: Papillon

Regia: Franklin J. Schaffner

Interpreti: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Woodrow Parfrey, Bill Mumy, George Coulouris, Ratna Assan, William Smithers, Val Avery, Gregory Sierra

Anno: 1973

Trama:

È il 7 aprile del 1930 a Parigi. Il piccolo criminale francese Henri Charrière (Steve McQueen) – chiamato “Papillon” per via di una farfalla che porta tatuata sul torace – viene arrestato per un omicidio. Nonostante affermi disperatamente di essere stato incastrato, viene condannato all’ergastolo e ai lavori forzati e trasferito in quello che senza dubbio è il peggior sistema carcerario del tempo, ossia la brutale e disumana colonia penale sull’isola del Diavolo, lungo la costa della Guyana francese.

Prima di giungere al penitenziario, durante un penoso viaggio in nave, fa la conoscenza del noto falsario Louis Dega (Dustin Hoffman), trovando in lui un prezioso alleato che finanzierà, in cambio di protezione, il progetto che è deciso a mettere in atto a tutti i costi: quello di fuggire dall’inferno in cui ingiustamente è costretto a vivere.

Fra i due nasce una forte intesa e insieme fanno esperienza degli orrori della prigione, sottoposti a lavori forzati massacranti ai quali difficile è sopravvivere. Fra soprusi, violenze e torture, il desiderio di libertà li accompagna sempre. Il tentativo d’evasione costerà loro anni di isolamento e punizioni terribili, ma niente impedirà a Papillon di tentare l’impossibile… (Fonte Comingsoon.it)

