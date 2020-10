Al “COUNTDOWN” contro la crisi climatica partecipa anche TEDxLivorno

In programma il prossimo 10 ottobre 2020 l’evento internazionale organizzato da TED sul tema Climate Action. Oltre 50 esperti a livello mondiale si interrogheranno sulle azioni pratiche da avviare per salvaguardare il pianeta e i suoi abitanti. Dal 10 al 18 ottobre al via la programmazione italiana con iniziative locali in diverse città, tra cui Livorno

Countdown è un’iniziativa globale promossa e organizzata da TED in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a sostenere e accelerare la realizzazione delle possibili soluzioni contro la crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete. L’obiettivo del progetto, che verrà lanciato a livello mondiale il 10 ottobre 2020 con un evento digitale, è quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la società, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito.

In occasione dell’evento di lancio, che potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube di TED al link https://www.youtube.com/TED, dalle ore 17 alle ore 23 italiane, interverranno oltre 50 tra scienziati, imprenditori, innovatori, attivisti, politici, architetti, artisti. Un confronto che avrà lo scopo di individuare soluzioni concrete a tutela del pianeta e della sua popolazione e, al contempo, di ispirare e stimolare un’azione da parte dei leader mondiali e di tutti i cittadini.

Il progetto sarà ancora più sentito e amplificato in Italia grazie alla collaborazione della community nazionale degli organizzatori TEDx italiani che hanno dato vita ad un programma nazionale di eventi Countdown locali in diverse città italiane. Il calendario del programma prevede la realizzazione di 19 eventi, tra fisici e digitali, che si svolgeranno dal 10 al 18 di ottobre affrontando i diversi temi del TED Countdown e combinando i contenuti curati da TED con i contenuti locali attraverso video-talks registrati, tavole rotonde dal vivo, interviste, laboratori e attività creative mirate a favorire la presa di coscienza e la responsabilità delle azioni necessarie a dare una svolta al climate change.

Anche TEDxLivorno sarà in prima fila nella promozione di questa iniziativa con un evento previsto per giovedì 15 ottobre, ore 20:45, a Livorno, presso la “Banca del credito cooperativo di Castagneto Carducci” con sede in Piazza Cavour (ingresso dal portone di Via Rossini, angolo via Cairoli).

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale You Tube di TEDxLivorno

Mentre i singoli eventi italiani sono stati curati dagli organizer TEDx di ogni città coinvolta, l’intero progetto globale TED Countdown è stato pensato, progettato e curato dall’italiano Bruno Giussani, global curator e direttore europeo della fondazione americana, molto vicino alla community italiana TEDx, esperto di economica e politica, è considerato dalla rivista Wired UK uno dei 100 personaggi più influenti in Europa: “La crisi climatica è una priorità assoluta per TED e per i membri della nostra comunità. Malgrado gli impegni presi a Parigi cinque anni fa, e malgrado l’evidenza quasi quotidiana, dagli incendi in California alle inondazioni in Bangladesh, quasi nessun paese al mondo sta facendo a sufficienza contro i cambiamenti climatici. Stiamo iniziando un decennio decisivo per la vivibilità futura del pianeta”.

Tra gli speaker protagonisti dell’evento di lancio Countdown sono previsti rappresentanti della comunità scientifica, attivisti, imprenditori, urbanisti, agricoltori, manager, investitori, funzionari governativi e artisti tra i quali Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione Europea; Mark Ruffalo, attore nonché attivista sul tema delle energie rinnovabili; Christiana Figueres, che diresse i lavori dell’Accordo di Parigi; Don Cheadle, attore impegnato in progetti filantropici a tutela del clima e dei diritti umani; l’ex-vicepresidente americano Al Gore, da sempre in prima linea sulle tematiche ambientali; il Principe William; il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres; la vice-presidente di Apple, Lisa Jackson, e molti altri visibili sul sito ufficiale di Countdown visionabile al seguente link https://countdown.ted.com/global-launch/program

In aggiunta a questi, tra i protagonisti della declinazione italiana del progetto ci saranno Enrico Giovannini, Portavoce Asvis (Alleanza Italia per lo Sviluppo Sostenibile); Marina Ponti, Direttrice del Global Campaign Center per la campagna di azione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; Giuseppe Onufrio, Direttore esecutivo GreenPeace Italia; Rob Hopkins, attivista e scrittore, fondatore di Transition Network; Jacopo Fo, scrittore e attivista; Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea; Grammenos Mastrojeni, diplomatico, autore, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, responsabile per l’azione climatica; Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile; e Costanza Pratesi, Head of Research and Landscape del FAI.

La Community TEDx Italiana si impegna per l’ambiente anche con un’azione concreta: ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli eventi Countdown locali. Infatti, grazie al progetto ambientale “Regala Un Albero”, verrà piantato in Calabria nella Sila Piccola, in provincia di Cosenza, un boschetto Countdown Italia che assorbirà 50 tonnellate di CO2.

“La questione del cambiamento climatico appartiene a tutti: sia ai singoli individui che alle comunità intere. L’equilibrio tra la percezione individuale e l’azione collettiva dovrebbe essere garantito, e supportato, da una regolamentazione nazionale consapevole e necessaria. Solo grazie a questa il singolo e la comunità insieme possono sostenersi e incoraggiarsi nel fare scelte coraggiose, a favore della questione climatica e in tempi rapidi. La community TEDx italiana ha dato anche in questo il suo contributo e, ancora una volta dando prova di coesione e collaborazione, ha organizzato un programma di eventi locali COUNTDOWN in cui si alterneranno dibattiti e laboratori tematici, singoli speakers e comunità intere insieme in una discussione globale, e tutto sarà legato da un comune obiettivo: passare dalla consapevolezza del Climate Change all’urgenza della Climate action” ha commentato Emilia Garito, TEDx Ambassador per l’Italia.

Il progetto nazionale italiano, a supporto del lancio globale Countdown, sarà patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e supportato da ASVIS, Legambiente, B Corp, Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), RUS (Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile), Acqua Foundation, Comunità Sant’Egidio, Open Impact, Sea Shepherd, USI, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Italy for Climate, Rete di cooperazione educativa, Global Alliance on Climate-Smart Agriculture e SURFstainable.

Il progetto Countdown in Italia è reso possibile anche grazie al supporto media di LifeGate Radio, Italia Online, Scomodo e Stile Naturale e la sua comunicazione è curata da Green Media Lab (Società Benefit).

