Al Teatro Goldoni una mostra per i 100 anni de “Il Piccolo Marat”

L’edizione del centenario de Il piccolo Marat al Teatro Goldoni di Livorno (recite il 10 e 12 dicembre) è accompagnata ed arricchita da una Mostra allestita nella sala Mascagni dello storico Teatro livornese: dalle ore 17 di martedì 7 dicembre e nei giorni di spettacolo, saranno esposte oltre 50 immagini tra fotografie, locandine, manifesti, lettere, autografi e contratti teatrali che riporteranno i visitatori a quei mesi del 1921 in cui l’impervia ed appassionata partitura mascagnana iniziò il suo percorso che per oltre venti anni la vide rappresentata in molti Teatri italiani ed esteri.

L’allestimento della Mostra è stato possibile grazie all’appassionato lavoro dell’Archivio Storico Luca Viganò, curato dal pronipote di Irma Viganò, il grande soprano di Besana in Brianza prediletta da Mascagni che negli anni ’20 calcò palcoscenici prestigiosi ed ebbe rapporti con personaggi quali Mascagni, Toscanini, Zandonai, Serafin e De Sabata. Molti i documenti inediti che testimonieranno, tra l’altro, i rapporti artistici tra il soprano brianzolo ed il compositore livornese.

All’inaugurazione della mostra alle ore 17:00 interverranno il giornalista Alessandro Cecchi Paone, che sarà impegnato la sera stessa al Goldoni nella speciale serata lirica “Buon compleanno Mascagni”, il direttore d’orchestra e della Fondazione Goldoni Mario Menicagli ed il curatore della mostra Luca Viganò.

Ingresso libero dalle ore 16.30 le sere di spettacolo nei giorni 7 e 10 dicembre, dalle ore 15 domenica 12 dicembre. Tutte le informazioni su www.goldoniteatro.it