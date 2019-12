Bello FiGo torna a far parlare di sé con il nuovo video girato all’Università di Pisa, nel Dipartimento di Economia e Management. È stata immediata ovviamente la reazione dell’Ateneo, che ha dichiarato di ricorrere a vie legali; e proprio a causa dei provvedimenti presi,poche ore fa il video della canzone è stato eliminato per poi essere sostituito con un altro in cui non compaiono le riprese all’interno delle aule.

Grazie alla risonanza data alla notizia, il video ha ottenuto più di 100000 visualizzazioni in soli 5 giorni facendo sì che Bello FiGo continui ad affermarsi come un personaggio più che mai popolare sul nostro scenario artistico. Perchè in fondo le solite volgarità ripetute a oltranza da circa una decina d’anni non passano mai di moda, amiamo il trash e ci diverte tanto dare visibilità – e soldi – a soggetti problematici, probabilmente non del tutto capaci di comprendere a pieno le loro responsabilità.

Sento però il bisogno di esprimere un’opinione sul ruolo dei media nel presentare questi fatti e quindi di come molte delle principali testate locali e nazionali abbiano evidenziato che all’interno dell’Università di Pisa, il rapper abbia girato un “video hot” al quale hanno partecipato “ragazze livornesi” o “locali”.

Benissimo, prima di tutto non definirei assolutamente il filmato della canzone un video hot e poi quello che mi chiedo è se sia stato davvero necessario specificare la presenza delle ragazze. Questi due elementi sono davvero gli aspetti più rilevanti della notizia, tanto da doverli sottolineare con appositi titoli o peggio ancora, locandine?

Penso che i mezzi d’informazione abbiano una responsabilità sociale enorme nei confronti dei cittadini e cercare di catturare l’attenzione del lettore in questo modo non è il massimo, considerando l’alto livello di sessismo ancora presente nella nostra società. Sicuramente la

mercificazione delle donne non è un problema attribuibile ai quotidiani, ma nel caso in questione, anche inconsapevolmente, si invoglia il pubblico a chiedersi chi siano le protagoniste e soprattutto a guardare il video, alimentando così la continua rappresentazione scandalistica del corpo femminile.

Riguardo la labronicità delle modelle, si potrebbe contestare che era tuttavia necessario sottolineare la dimensione cittadina della notizia; in questo caso però, il fatto più grave è che alla realizzazione del prodotto hanno partecipato sì le ragazze ma anche un ragazzo, nello specifico il videomaker, che non è stato minimamente menzionato nelle locandine.

Insomma, anche se odiamo ammetterlo, continuiamo ad essere circondati un po’ ovunque da principi di sessismo; con ciò non mi permetterei mai di dire che i giornalisti interessati siano dei sessisti, tutt’al più possono essere stati incoscienti e un tantino irresponsabili nel cercare di vendere un prodotto in tale maniera.

Benedetta Cirillo