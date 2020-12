Intervista a Fridays for Future Livorno

Fridays For Future nasce in risposta ad una esigenza, un’esigenza di scrivere un futuro diverso, che ci appartiene e che non sia frutto di scelte scellerate di una classe dominante che per i propri interessi non se ne cura calpestandolo. Nasce per dare una svolta, un cambiamento per evitare di arrivare al punto di non ritorno a cui inesorabilmente stiamo arrivando. Il movimento ha avuto un successo planetario perché la forza distruttiva dei cambiamenti climatici unita a politiche totalmente non curanti del destino delle prossime generazioni era talmente evidente che è bastata la protesta di una ragazzina di 16 anni a smuovere milioni di persone.

Sarà poi probabilmente necessaria una pianificazione almeno generica dell’economia: il pianeta non può reggere il devastante consumo di risorse necessario al sostentamento dell’attuale modello economico().Non è più il tempo della produzione incontrollata e del consumismo senza freni, dobbiamo imparare a produrre per ciò di cui necessitiamo realmente e allo stesso tempo capire come poterlo produrre senza devastare il clima terrestre e mettere di conseguenza in pericolo l’esistenza stessa della specie.

Come prima cosa chiediamo che alle dichiarazioni di emergenza climatica seguano coerentemente delle misure che vadano realmente nella direzione degli accordi di Parigi sul clima. In generale, intendiamo una vasta politica di conversione del tessuto produttivo del Paese, con particolare riguardo verso la filiera alimentare e dei mezzi di trasporto, che siano essi pubblici o privati. Debbono essere stanziati forti incentivi per la transizione ecologica delle piccole, medie e grandi imprese con pressioni e multe per quegli enti che si rifiutino di accettare il cambiamento, necessario e dovuto al fine di combattere la catastrofe climatica in arrivo.

Quello dei gilets jaunes è un esempio perfetto di una transizione ecologica guidata male, oltre a un chiarissimo caso di mala gestione economica. Fu un errore fatale non comprendere dove sarebbe ricaduto l’onere della tassazione (che sta sempre in maggior parte sul lato meno elastico, e quindi “più dipendente” del mercato).

Un tentativo di transizione fatta male senza tenere di conto del principio di giustizia climatica e sociale…Se per lavorare (e quindi, per estensione, per guadagnare il salario necessario a vivere) necessito di fare 200 km ogni giorno e per me il mezzo privato, sia il camion o l’auto, è imprescindibile un aumento del genere non farà che ridurre drasticamente il mio reddito; rischiando anche di mandarmi “in perdita”.

Le politiche di deindustrializzazione che hanno portato alla prima elezione di Trump, e che sono anche uno degli argomenti di “Popolo, Potere e Conflitti” il nuovo saggio del premio Nobel Stiglitz, non dovrebbero distrarre dall’urgenza di un’azione immediata; che da una parte deve prevedere anche misure di sostegno al reddito. Dal punto di vista economico, inoltre, è lo stesso premio Nobel Stiglitz ad affermare che gli investimenti nella transizione ecologica creino, per milioni di $ investiti, 3 volte i posti di lavoro di quelli nelle industrie del fossile e del gas. §

Non solo, lo stesso Bloomberg ritiene tali investimenti fino a 4 volte più remunerativi.

Tra l’altro, la Rust Belt ora è tornata blu; eppure il piano di Biden sul clima è molto più coraggioso di quello di Obama, soprattutto grazie al notevole contributo di Bernie, della Cortez e della sua Squad.

Dobbiamo aggiungere che le conseguenze di una mancata mitigazione della crisi climatica si faranno sentire soprattutto sulle fasce più povere della popolazione, come accade in tutte le crisi (lo vediamo particolarmente bene ora, con la pandemia).

Una delle prime politiche da applicare sarebbe quella di una carbon tax, classico esempio di tassa pigouviana. Anche – e soprattutto – “alla frontiera”, così da incentivare paesi come la Cina che sono grandi esportatori a una rapida transizione. Insomma, i prodotti devono essere tassati in base alla quantità di CO2 emessa per produrli, e la stessa CO2 deve essere vista come un’esternalità, portando quindi a implementare una misura come la Carbon Tax che vada a rendere economicamente non conveniente continuare a emettere.

Va aggiunto che solo in Italia la “Green Recovery” ha la potenzialità di creare fino a 800MILA posti di lavoro. La maggior parte degli economisti del mondo punta in questa direzione, e si è – letteralmente – sgolata, assieme ai climatologi, per ripetere l’urgenza di azioni immediate per la crisi climatica. La vecchia retorica lavoro/”ambiente” non regge più. Le misure necessarie creano posti di lavoro, molti di più di quelli del settore del fossile (petrolio, metano, carbone etc…) e sono imprescindibili per la sopravvivenza della società per come la conosciamo.

Infine, dobbiamo aggiungere un particolare essenziale in un’ottica di medio-lungo periodo i costi di una mancata mitigazione (e di un mancato adattamento, che sono politiche diverse. La mitigazione significa ridurre le emissioni e “appiattire” la loro curva portandola a zero nel minor tempo possibile. Adattamento significa esattamente quello che si pensa: ci saranno conseguenze enormi – già visibili – comunque inevitabili. A questo nuovo mondo dobbiamo adattarci, perché – così come per la pandemia – le conseguenze dell’azione (o dell’inazione) sul clima si vedono 10/15 anni dopo. E stiamo già pagando le conseguenze delle scelte, o meglio delle non-scelte, del passato) saranno terribilmente più elevati rispetto a quelli attuali, che pure sono elevati – certo – lo riconosciamo. Tuttavia, è sempre il caso di chiedersi quanto costerà NON agire. Alcuni economisti, tra cui il celeberrimo Nordhaus, hanno stimato questi costi mettendo in evidenza come se non agiremo ORA questa sarà una crisi dalla quale non ci sarà più via di uscita.

Non solo, come già ampiamente detto sopra al di là delle misure emergenziali prese durante la pandemia, quelle necessarie a impedire il collasso climatico potranno ridistribuire ricchezza e creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti, che sono attualmente due necessità imperanti.

Queste soluzioni creano lavoro, ridistribuiscono ricchezza, sono investimenti che rendono fino a 4 volte e potranno impedire il collasso climatico. C’è da chiedersi una sola cosa: perché non lo stiamo facendo?