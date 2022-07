Puzzle Society: Le premesse

Introduzione

“Alle volte uno si sente incompleto ed è solo giovane” – Italo Calvino

Scrivo queste premesse per consentirmi il maggior spazio di espressione possibile.

Puzzle society è un progetto partecipativo, possibile solo con il tuo aiuto, di te che leggi.

È un progetto che si sviluppa sin dal momento presente, di cui puoi parlare con chi frequenti: al bar o in biblioteca, in Villa o al moletto. È un progetto che riguarda Livorno, la Livorno che siamo.

Caratteri

È situato, localizzato e circoscritto perché riguarda le possibilità di azione concrete sul territorio e con il territorio livornese, avvalendosi della cooperazione generazionale, associativa ed istituzionale.

È generalizzabile perché è costruito con un livello di astrazione semplice, che consente di estrapolare categorie o procedure utilizzabili altrove.

Puzzle Society ha l’intenzione di raffigurare la società, senza dimenticarne la complessità. A tal fine opero una mediazione (o riduzione) concettuale ed una semplificazione dell’azione, legando ciò che sta intorno a noi, a ciò che potrebbe esserci.

È tridimensionale perché è immersivo.

Il Puzzle è già di per sé una raffigurazione, infatti, utilizzo metafore e allegorie interconnesse nel tempo o lungo lo stesso articolo, per spiegare i concetti ai quali mi riferisco.

Mi spiego meglio. Le mie teorie sono date dalla relazione tra piani e ambiti di competenze diverse, che generano una narrazione ricca di immagini e ragionamenti “che mi fanno vedere ciò che dico”.

Uso concetti, definizioni e figure della matematica, della chimica e dell’astronomia per meglio guardare ciò che affermo. Un po’ come le scienze naturali che raccontano i mari, i fiumi, le coste, le foreste e le biodiversità, io racconto le circostanze a noi circostanti.

A voi che di queste cose ve ne intendete, liberate la vostra fantasia. Se avete spunti o suggerimenti, parlate, vi ascolto.

Puzzle Society è progressiva perché la sua evoluzione è accompagnata dalle sue pubblicazioni.

È superficiale perché inizialmente l’uso delle fonti è limitato agli aspetti più rilevanti.

Tasselli di Azione Generazionale

La società livornese, come quella globale, è una società complessa, sia perché esiste in relazione ad altre persone, luoghi e capitali, sia per la sua struttura sociale, che si sviluppa su più piani, aree e settori.

È come un insieme di palazzi interconnessi tra loro, che di per sé rappresentano le sue varie parti. Quella alla quale guardiamo è la “città societaria”.

Nonostante Puzzle Society ammetta un’analisi di tipo macro, mi limiterò ad affrontare solo alcuni sottosistemi: le Nuove Generazioni, le Scuole e le Associazioni.

Questi tre elementi sono chiamati “Tasselli di Azione Generazionale”, di seguito “Tag”, o temi di convergenza. I tag una volta attivati generano le “direttrici d’azione”, che procedono in parallelo tra loro.

Sostanzialmente procediamo su una linea del tempo (come in storia) che avanza toccando vari punti o temi in successione, presentandoli in termini generali e man mano più approfonditi.

I Tasselli di Azione Generazionale sono accompagnati dagli “Elementi Prospettici di Generazione”, di seguito “EPG”. Gli EPG sono relativi a sette ambiti di riflessione/azione: individuale, interazionale, pedagogica o di metodo, culturale, associativa, digitale e di cittadinanza.

Questi 7 ambiti vengono presentati in modo graduale, in relazione allo stato di avanzamento dei Tag.

L’Azione Generazionale

Il Puzzle è strutturato per consentire a noi congenerazionali di contribuire in base alle nostre competenze, passioni e potenzialità. Tocco temi su cui ognuno può esprimere opinione o arricchire con propria espressione.

I frammenti che vengono suggeriti riguardano lo sviluppo di siti web, applicazioni digitali, canzoni, cori, poesie, documenti, metodi, schemi o modelli, cortei, festival, manifestazioni, video, monologhi e chi più ne ha, più ne metta.

Rivolgendomi a chi legge, avrei piacere a discutere, ampliare ed approfondire le tematiche qui esposte in momenti informali o in situazioni dedicate.

P.S. Alle pubblicazioni non saranno date cadenze definite. È probabile che in alcune fasi la pubblicazione sia più consistente ed in altre più rarefatta.

Marco Pacini

