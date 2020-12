La libreria Ubik chiude i battenti

È di pochi giorni fa la notizia della chiusura definitiva della libreria Ubik. A Febbraio la libreria si era trasferita negli ambienti dell’ex Teatro Lazzeri, in concomitanza con la riapertura del bar e del ristorante.

Una libreria che chiude è un impoverimento culturale sul territorio e coincide con la perdita di posti di lavoro.

Sui social si legge:

“Gentili clienti, è con grande dispiacere che siamo qui stasera ad annunciarvi una notizia poco piacevole: la nostra libreria chiuderà definitivamente le sue porte al pubblico il 31/12.

In questi anni abbiamo legato con molti di voi, abbiamo stretto rapporti che ci siamo portati anche fuori dalla libreria.

Siamo sempre stati pronti ad accogliervi con un sorriso, sempre pronti ad aiutarvi nelle vostre ricerche e a farvi uscire soddisfatti con un bel consiglio.

Quello che ci porteremo nel cuore da questa esperienza di quasi quattro anni sul territorio livornese, sono tutti i sorrisi che siamo riusciti a strapparvi.

Quello che ci porteremo sempre nel cuore, saranno le milioni di copertine che ci sono passate davanti agli occhi. Quello che ci porteremo sempre nel cuore, sono gli editori, gli autori, i dipendenti della sede Ubik.

Quello che ci porteremo sempre nel cuore sono le trasferte, i corsi di aggiornamento, gli incontri tra librai.

Il libro è una storia infinita…e voi non scordatevi MAI che LEGGERE È UBIK!”

La libreria, si era trasferita da Via Ricasoli i primi di Febbraio a causa di un rincaro affitti non indifferente. I primi di Marzo la chiusura per Covid seguita poi dall’assenza di passaggio nel periodo estivo e la perdita sostanziale dei clienti di Via Ricasoli (nonostante il punto vendita si fosse allontanato solo di una decina di minuti dal vecchio fondo) hanno portato il titolare alla drastica decisione. Al momento non ci sono possibilità di riapertura: troppo piccoli o troppo cari i locali sfitti su Livorno.